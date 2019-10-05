قرار جديد من ترامب بشأن الراغبين في الهجرة

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين يشكلون "عبئا ماليا" على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ويشير المرسوم المنشور على موقع البيت الأبيض إلى أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة أن يثبتوا أنهم ستكون لديهم تغطية صحية خلال 30 يوما من دخولهم، أو الموارد المالية لدفع التكاليف الطبية.

وينص قرار الرئيس الأميركي على أنه سيتوجب عليهم إثبات ذلك قبل الحصول على تأشيرة هجرة، لكنه أشار إلى استثناء بعض الفئات، من بينها أبناء المواطنين الأميركيين.

وذكر البيت الأبيض أن الهدف من الإجراء هو حماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأميركيين.

وقال إن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة، أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل على مقابل مادي لها، بلغت 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ10 الأخيرة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن احتمالات عدم توافر تأمين صحي للمهاجرين تزيد ثلاثة أضعاف عن المواطنين الأميركيين ما يفاقم من مشكلة الخدمات الطبية غير المدفوعة.