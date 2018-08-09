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قرط ذهبي في القدس عمره 2000 عام

قرط ذهبي يعود تاريخه لألفي عام اكتُشف قرب معابد يهودية قديمة في القدس خارج أسوار البلدة القديمة

اكتشف قرط ذهبي يعتقد أن تاريخه يعود لأكثر من ألفي عام قرب معابد يهودية قديمة في القدس فيما وصفه أثريون إسرائيليون بأنه دليل نادر على التأثير الإغريقي.

والقرط المزركش ذو الشكل الدائري والبالغ طوله أربعة سنتيمترات وفي نهايته قطعة على شكل رأس كبش تم اكتشافه خلال أعمال تنقيب خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس.

ويجري الحفر على بعد حوالي 200 متر جنوبي الحرم القدسي الذي يطلق عليه الإسرائيليون اسم جبل المعبد.

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن طريقة صناعة القطعة المكتشفة تتفق مع مجوهرات أوائل الحقبة الهلنستية في القرن الثالث أو أوائل القرن الثاني قبل الميلاد.

وقال يوفال جادوت أستاذ علم الآثار بجامعة تل أبيب والذي شارك في الاكتشاف "هذه أول مرة يعثر فيها أحد على قرط ذهبي من الفترة الهلنستية في القدس".

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