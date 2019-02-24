'قرط وشيرو'.. أشهر الأكلات في أثيوبيا

رغم دخول بعض وجبات الطعام العالمية إلى أثيوبيا، إلا أن أهل الحبشة يحافظون على طعام الأجداد ويجهزونه باتباع نفس الوصفات التقليدية.

"قرط" من بين هذه الوجبات الأكثر شهرة، وهي لحوم نيئة مع بهارات خاصة.

وفي المطاعم التقليدية في أثيوبيا تقدم أطباق أخرى من بينها الشيرو وهو خليط من البازلاء المطحونة والبهارات، والجومَن الذي يعتمد في تجهيزه على السبانخ المسلوقة وكذلك الدورو- وت وغيرها.

ويجتذب الطعام الأثيوبي العديد من السياح الساعين لتجربة ثقافات مختلفة، بعضهم يعجبه المذاق وبعضهم يرونه غريبا، لكنه للأثيوبيين يظل تراثا عريقا.