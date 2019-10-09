قرعة دوري الأبطال تقسو على الترجي ولا ترحم الأهلي

خلفت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سحبت، الأربعاء، في القاهرة مواجهات قوية للأندية العربية، ووضعت الترجي التونسي حامل لقب النسختين الأخيرتين في مجموعة نارية.



وجاء الترجي في المجموعة الرابعة إلى جانب الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري.



أما الوداد البيضاوي وصيفه، فأوقعته القرعة مجددا إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بالإضافة إلى اتحاد العاصمة الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنغولي.



ولم ترحم القرعة الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة، وأوقعته في المجموعة الثانية إلى جانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.



وجاءت المجموعة الأولى متوازنة بضمها مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وبريميرو دي أغوستو الأنغولي وزيسكو الزامبي إلى جانب الفائز في المباراة المعادة من إياب الدور الأول بين الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي.



وتقام مباريات الجولة الأولى في 29 و30 نوفمبر، والثانية في 6 و7 ديسمبر، والثالثة في 27 و28 منه، والرابعة في 14 و15 فبراير، والخامسة في 21 و22 منه، والسادسة الأخيرة في 6 و7 مارس.



وجاءت القرعة كما يلي:



* المجموعة الأولى:



بريميرو دي أغوستو (أنغولا)



مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)



الزمالك (مصر) أو جينيراسيون (السنغال)



زيسكو (زامبيا)







* المجموعة الثانية:



النجم الساحلي (تونس)



الهلال (السودان)



بلاتينيوم (زيمبابوي)



الأهلي (مصر)







* المجموعة الثالثة:



اتحاد الجزائر (الجزائر)



ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)



بيترو أتلتيكو (أنغولا)



الوداد البيضاوي (المغرب)







* المجموعة الرابعة:



الرجاء البيضاوي (المغرب)



شبيبة القبائل (الجزائر)



فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية)



الترجي الرياضي (تونس)