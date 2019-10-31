قرعة سهلة للسيتي بكأس الرابطة.. وكلوب يهدد: لن نلعب

فرضت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مانشستر يونايتد العريق، فيما سيواجه ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري أستون فيلا.

كولشيستر الأدنى تصنيفا بين الأندية الثمانية المتبقية في المسابقة، كان خسر مرتين أمام يونايتد: صفر-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، وصفر-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984.

وبعد إقصائه توتنهام القوي في الدور الثالث بركلات الترجيح، يبحث الفريق المتواضع عن تحقيق مفاجأة مدوية بإخراج يونايتد في ملعبه الشهير "أولد ترافورد".

وقال رئيسه روبي كاولينغ لشبكة "بي بي سي": "الجميع سعيد بهذه القرعة. تمارس كرة القدم لتعيش أياما مماثلة. سنستمتع في كل دقيقة".

ويلاقي مانشستر سيتي حامل اللقب مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة والذي أقصى مانشستر يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984.

وفي مواجهتين بين أندية البريميرليغ، يلعب أستون فيلا مع متصدر الدوري ليفربول، وأيفرتون مع ضيفه ليستر سيتي.

وبعد الفوز المثير على أرسنال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 5-5، هدد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتوقف عن خوض المسابقة بسبب مشاركة "الحمر" في كأس العالم للأندية في قطر.

وقال كلوب "إذا لم يجدوا لنا موعدا مناسبا، وليس الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يوم عيد الميلاد، فلن نلعب".

ويخوض ليفربول نصف نهائي البطولة العالمية في 18 ديسمبر، علما بأن مباراته في ربع نهائي كأس الرابطة مبرمجة في الأسبوع عينه.

لكن منظمي البطولة أصدروا بيانا بانهم يتناقشون مع ليفربول على موعد بديل "تخوض الرابطة مناقشات مع ليفربول لتحديد موعد بديل نظرا لمشاركته في كأس العالم للأندية".