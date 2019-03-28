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قرقاش يدعو للانفتاح على إسرائيل

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الخميس إن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يجب أن تركز على المساعدة في إحراز تقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف قرقاش أن قرار دول عربية مقاطعة إسرائيل أربك محاولة إيجاد حل للمسألة على مدى عقود.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر في أبو ظبي عن قرقاش قوله إن "القرار العربي الذي يعود إلى سنوات طويلة والقاضي بمقاطعة إسرائيل كان قرارا خاطئا للغاية" وتابع قرقاش أن "عليك الفصل بين وجود مشكلة سياسية وبين إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

وكانت دول الخليج العربية، ومن ضمنها الإمارات، انتقدت خلال الأيام الماضية قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

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