حالة طبية نادرة.. هندي يصاب بـ "قرن الشيطان"

بعد أن فشل المسن الهندي في قص ما بدا عليه وكأنه "قرن" على رأسه عند الحلاق، اضطر شياملال ياداف (74 عاما) للجوء إلى عملية جراحية.

وقد نجح الأطباء في إزالة النتوء الذي بدأ في الظهور لدى ياداف منذ خمس سنوات عقب إصابته في رأسه، بحسب موقع "فوكس نيوز".

في البداية، ظهر نتوء في رأس المسن الهندي وقد تجاهله بما أنه غير مؤلم، خاصة وأن الحلاق كان يقوم بقصه بسهولة، لكن بعد ذلك كبر وأصبح مؤلما.

الظاهرة كما يشرحها الطبيب الهندي فيشال جاجبيه الذي أجرى العملية، تدعى "قرن الشيطان"، وهو تجمع دهني يظهر في مناطق بالجسد تتعرض لأشعة الشمس، مثل الوجه واليدين، ومكون من تكتل مادة الكيرياتين.

وقد أزال الطبيب النتوء باستخدام سكين حلاقة معقم، بالإضافة إلى زراعة رقعة جلدية لغلق الفتحة في رأس المريض والتي شفيت تماما الآن.

وقد تقدم الطبيب الهندي بتسجيل حالة المريض في المجلة الدولية للجراحة وذلك بسبب ندرتها، بحسب موقع SWNS.