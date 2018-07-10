قروض بـ20 مليار دولار للعرب.. من الصين

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن بلاده ستقدم قروضا للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية.

وصرح شي أمام الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني-العربي بأن القروض ستخصص لـ"مشاريع ستوفر فرص عمل جيدة وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار"، من دون أن يقدم تفاصيل.

وأضاف خلال المنتدى الذي عقد في قصر الشعب في بكين أن القروض جزء من برنامج صيني خاص "لإعادة الهيكلة الاقتصادية" و"تحفيز الصناعات"، مبديا استعداد بلاده لتقديم قرض آخر بقيمة نحو 150 مليون دولار أخرى لدول في المنطقة من أجل "تعزيز قدراتها على الحفاظ على الاستقرار".

ومن بين المشاركين في المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فضلا عن وزراء خارجية دول عربية أخرى.

وقدمت الصين في الماضي قروضا لدول عربية، من بينها 1.3 مليار دولار لجيبوتي وحدها، حسب تقديرات مبادرة الأبحاث الصينية الإفريقية ومقرها الولايات المتحدة.

ومنذ توليه منصبه، أشرف شي على جهود منسقة من أجل توسيع نفوذ الصين في الشرق الأوسط وإفريقيا بما في ذلك بناء القاعدة العسكرية الأولى للبلاد في جيبوتي العضوة في الجامعة العربية.

وتركز رؤية شي على مبادرة "الحزام والطريق" لما قيمته ترليون دولار من البنى التحتية من أجل إعادة إحياء طريق الحرير السابقة.

وقال إن الموقع الجغرافي للدول العربية في قلب طريق التجارة القديم يجعل منها "شركاء طبيعيين" في المبادرة الصينية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتوصل المنتدى إلى اتفاق حول التعاون بشأن المبادرة.

وأثارت المبادرة التي تشمل تمويل مرافئ وطرق وسكك للحديد في مختلف أنحاء العالم اهتماما وقلقا لدى العديد من الدول، إذ يرى البعض فيها مثالا على مطامع التوسع الصيني.