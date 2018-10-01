في 2022.. سيارات دون سائقين في بريطانيا

قال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ الاثنين إن شوارع بلاده ستشهد سير عربات بدون سائقين في غضون ما بين ثلاث وأربع سنوات.

وأضاف غرايلينغ في مؤتمر حزب المحافظين في مدينة برمنغهام أن هذا لا يعني الاستغناء عن باقي السيارات، "فسيظل هناك دور للسيارات التي تعمل بوقود الديزل لسنوات عديدة أخرى".

وأكد التزامه بإنهاء بيع السيارات الجديدة التي تعمل بوقود الديزل والبنزين بحلول عام 2040.

وتابع أن "السيارات الأحدث التي تعمل بالديزل أقل تلويثا مما كانت عليه في أي وقت مضى، وبالطبع سيكون هناك دور للديزل لسنوات عديدة مقبلة مع التطور التكنولوجي".

ومن المتوقع أن يتخطى حجم سوق السيارات الذكية 500 مليار يورو خلال السنوات الـ20 المقبلة، حيث تشهد السوق منافسة محتدمة في هذا المجال بين مجموعات التكنولوجيا وكبار مصنعي السيارات.