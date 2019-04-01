قساوسة يحرقون كتب 'هاري بوتر'

أحرق قساوسة في أبرشية كاثوليكية في شمال بولندا نسخ كتب بينها أجزاء من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة، بزعم احتوائها على "قوى شريرة".

وأثارت صور نشرتها مؤسسة "رسائل نصية من الجنة" الكاثوليكية المحلية، لعملية حرق الكتب، انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور ألسنة اللهب تلتهم إلى جانب الكتب قناعا ذا ملامح إفريقية وتمثالا بوذيا صغيرا.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن المحروقات جلبها رواد الأبرشية بتشجيع منها على تطهير بيوتهم من الأشياء التي تحمل قوى شريرة.

وتقول الوكالة إن الكنيسة الكاثوليكية في بولندا تعترض على روايات "هاري بوتر" الخيالية بزعم إنها تروج لممارسة السحر.