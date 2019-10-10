Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
سورية

قسد: الأتراك يسيطرون على قرى شمالي سوريا

آثار القصف التركي على بلدة تل أبيض شمالي سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية الخميس إن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له تمكنت من السيطرة على ثلاثة قرى صغيرة خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة شمالي سوريا الأربعاء.

وذكر المتحدث باسم قسد، مصطفى بالي لموقع الحرة إن القوات التركية نجحت في الدخول لقرية اليابسة غربي مدينة تل أبيض وقريتين أخريين شرقي المدينة الواقعة في ريف الرقة الشمالي.

وأضاف بالي أن "الجيش التركي كثف من عملياته العسكرية وقصفه للمدن الحدودية وخاصة مدينتي رأس العين في ريف الحسكة الشمالي ومدينة تل أبيض، لكنه لم يتمكن من السيطرة عليهما لغاية الآن".

/**/ /**/ /**/ مدنيون يفرون من المناطق التي تشهد قصفا تركيا مكثفا شمالي سوريا
على صلة

تركيا تكثف غاراتها.. ونزوح 60 ألف مدني شمالي سوريا

و لاتزال الاشتباكات مستمرة في محيط القرى التي سيطر عليها الأتراك، وفقا للمتحدث باسم قسد، الذي تحدث عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والفصائل المحلية الموالية له.

وعلى الصعيد الإنساني قال بالي إن المدن السورية الحدودية مع تركيا تشهد حركة نزوح واسعة لعشرات آلاف المدنيين الفارين من القصف المدفعي والجوي الذي تنفذه القوات التركية.

وأكد بالي سقوط قتيلين (طفل وامرأة) الخميس نتيجة قصف تركي استهداف حي قدور بيك في مدينة القامشلي.

ووصف بالي الوضع الإنساني في المناطق الحدودية المستهدفة بالعمليات العسكرية التركية بأنه "كارثي" بعد انسحاب جميع المنظمات الإنسانية، فيما أشار إلى قيام الجيش التركي باستهداف مرافق مدنية حيويةفي رأس العينة مما تسبب بقطع المياه عن مدينة الحسكة بالكامل.

/**/ /**/ /**/ أردوغان في خطاب أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في أنقرة
على صلة

أردوغان يتحدث عن مقتل 109 مسلحين شمالي سوريا

وتقول مراسلة الحرة في قرية إقجة قلعة الحدودية مع سوريا إن اشتباكات عنيفة جدا تدور على ثلاثة محاور في محيط تل أبيض ومحورين في أطراف رأس العين.

وتشير إلى أن الأتراك أعلنوا الخميس السيطرة على ثمانية قرى في محيط تل أبيض ورأس العين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان الخميس أن العملية العسكرية "مستمرة وفق الخطة بنجاح"، مشيرة إلى السيطرة على "أهداف" لم تحددها.

وتهدف أنقرة من الهجوم، الذي نددت به الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا، تبعد عنها المقاتلين الأكراد وتعيد إليها قسما كبيرا من 3.6 لاجئ سوري لديها.

ودعا الأكراد في وقت سابق واشنطن إلى فرض حظر جوي من شأنه أن يساعدهم في التصدي للهجوم التركي.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG