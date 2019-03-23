قسد تعلن النصر على داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السبت القضاء التام على داعش بعد ستة أشهر من إطلاقها هجوما واسعا بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية على آخر جيب للتنظيم شرقي سوريا.

وقال مدير المركز الإعلامي لقسد مصطفى بالي في تغريدة على تويتر بالانكليزية "تعلن قوات سوريا الديمقراطية القضاء التام على ما يسمى بالخلافة وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته بنسبة مئة في المئة".

وفي تغريدة أخرى بالعربية، كتب بالي "الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق" مضيفا "بعد سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة".

ورفعت قوات سوريا الديمقراطية رايتها الصفراء في الباغوز. وهتف مقاتل في صفوفها لفريق وكالة الصحافة الفرنسية قائلا "داعش انتهى.. نحن نعيش الفرحة الآن".

وأعلن التنظيم المتطرف في عام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، تعادل مساحة بريطانيا. وتمكن خلال نحو خمس سنوات من فرض قوانينه المتشددة وأحكامه القاسية في مناطق سيطرته وإثارة الرعب باعتداءاته الوحشية حول العالم.