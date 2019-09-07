قسد: الدوريات الأميركية التركية شمال سوريا ستبدأ الأحد

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن انطلاق الدوريات الأميركية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة في شمال سوريا سوف يبدأ الأحد، وذلك حسب التفاهمات المشتركة بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال خليل خلفو، الرئيس الكردي لمجلس تل أبيض العسكري المؤسس حديثا "بحسب الاتفاق بدأنا في إزالة التعزيزات أولا على هذه الجبهة، أي تلك التابعة لتل أبيض".

ولدى خلفو 500 عضو في المجلس، معظمهم من قسد ووحدات حماية الشعب التابعة لها.

وأكد خلفو "نريد أن نعيش في سلام، وإذا كان ذلك يخيف تركيا فسنغلقه "في إشارة إلى الخندق المحيط بقاعدته.

ومنذ فترة، تتباحث أنقرة وواشنطن بشأن إنشاء "منطقة آمنة" تفصل الحدود التركية عن مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب، الفصيل الكردي الأبرز في قوات سوريا الديمقراطية.

وتنظر أنقرة لوحدات حماية الشعب على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" والذي يخوض صراعا عسكريا مع الجيش التركي منذ عام 1984.