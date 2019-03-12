قسد: مقتل 38 داعشيا في الباغوز

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الثلاثاء إنها تأكدت من مقتل 38 من مقاتلي تنظيم داعش في الهجوم على الباغوز، آخر جيب للمتشددين في شرق سوريا بعد قصف شديد للمنطقة مساء الاثنين.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقسد مصطفى بالي على تويتر "اشتبكت قواتنا مع الإرهابيين في أكثر من محور وأكدت القيادة الميدانية مقتل 38 إرهابيا".



وأضاف أن الطيران "نفذ 20 غارة جوية أدت إلى تدمير عدد من السيارات العسكرية والتحصينات الدفاعية ومخزنين للذخيرة ومركز قيادة".



وتابع أن "الإرهابيين نفذوا هجومين بصاروخين حراريين في محورين مختلفين" وأن ثلاثة من مقاتلي قسد قتلوا وأصيب 10 آخرون.

وأعلنت قسد الأحد انتهاء مهلة استسلام مقاتلي داعش في شرق سوريا وبدء الهجوم على الباغوز بعد أن خففت في وقت سابق من وتيرة هجومها حرصا على حياة المدنيين.