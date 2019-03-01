قسد تبدأ هجوما على جيب داعش الأخير

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الجمعة بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلومتر مربع.

وكتب المتحدث باسم قسد مصطفى بالي في تغريدة "بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبق في الباغوز سوى الإرهابيين".

وأضاف "لذلك بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيا".

وعلى الجانب العراقي، تشهد المنطقة الحدودية القريبة من منطقة الباغوز السورية استنفارا عسكريا تحسبا لتسلل عناصر من داعش.

وأكد قادة القوات العراقية المتمركزة غربي محافظة الأنبار لمراسل "الحرة" الذي يرافقها، الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ يهدد المنطقة.