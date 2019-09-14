قسد تتهم تركيا بخرق "الآلية الأمنية" شمالي سوريا

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بخرق بنود تفاهمات "الآلية الأمنية" المتفق على تنفيذها بين الطرفين شمال سوريا بإشراف الولايات المتحدة الأميركية. وقال مركز التنسيق والعمليات التابع لقوات سوريا الديمقراطية على صفحته الرسمية في موقع تويتر "في الوقت الذي تزيل فيه قوات سوريا الديمقراطية تحصيناتها بحسن نية، نرى تقارير عن إرسال تركيا كتل خرسانية إلى الحدود لبناء مزيد من التحصينات العسكرية الجديدة".

مضيفاً: "هذا أمر غير سليم، وإذا كانت هذه الكتل مخصصة لبناء تحصينات للجيش التركي في شمال شرق سوريا فهذا ليس جزءاً من الاتفاقية".

وكانت قوات أميركية وتركية سيرت أولى الدوريات البرية المشتركة في الثامن من شهر سبتمبر الجاري في المنطقة الواقعة شرقي مدنية تل أبيض السورية، في إطار تنفيذ بنود "الآلية الأمنية".