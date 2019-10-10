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الشرق الأوسط

قسد: تركيا استهدفت سجنا يضم عناصر لداعش في القامشلي

جنود تابعون لقوات سوريا الديمقراطية

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الخميس أن القوات التركية التي تشن حملة عسكرية في شمال شرق سوريا "استهدفت مساء الأربعاء جزءا" من سجن في مدينة القامشلي يضم عددا كبيرا من عناصر داعش، ينتمون إلى أكثر من 60 جنسية.

وقالت القوات في بيان إن "الهجمات على سجون تحتجز إرهابيين من داعش تلوح بكارثة لا يمكن للعالم التعامل مع عواقبها في وقت لاحق".

ورأى البيان أن هذه الخطوة هي "محاولة واضحة" من تركيا لتهريب هؤلاء المسلحين.

يذكر أنه بعد ساعات من قصف مدفعي عنيف، أعلنت القوات التركية ليل الأربعاء بدء هجومها البري في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في عملية عسكرية لاقت انتقادات دولية واسعة.

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وأثارت العملية مخاوف بشأن مصير حوالي 12 ألف مقاتل في تنظيم داعش فضلا عن آلاف آخرين من زوجاتهم وأطفالهم، في سجون "قسد".

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وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس نقل عنصرين في تنظيم داعش من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد إلى منطقة آمنة خارج سوريا تحت سيطرة الولايات المتحدة.

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