قسد تعلن التقدم داخل هجين شرقي سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الخميس تحقيق تقدم داخل هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش المتشدد في شرق البلاد.

وقال القيادي في قسد ريدور خليل لوكالة الصحافة الفرنسية إن "معارك ضارية تدور داخل هجين بعدما تقدمت قواتنا وباتت تسيطر على بعض أحيائها"، مضيفا أن "العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية".

وتقود قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 أيلول/سبتمبر هجوما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.

وفتحت قسد ممرات آمنة للمدنيين واستطاعت تحرير أكثر من ألف مدني غالبيتهم نساء وأطفال من داخل هجين خلال الأيام الماضية، وفق خليل الذي اتهم التنظيم باستخدام المدنيين "دروعا بشرية" مؤكدا أن فتح الممرات "سيستمر".

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن تقدم قسد داخل البلدة "بعد هجوم عنيف شنته قبل يومين"، مشيرا إلى تمكن عشرات العائلات من النزوح على مراحل.

وترافق الهجوم وفق المرصد، مع قصف مدفعي وجوي يشنه التحالف هو "الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة" في أيلول/سبتمبر.

وأسفرت المعارك المستمرة والقصف بحسب المرصد عن مقتل 34 من التنظيم بينهم ثلاثة انتحاريين على الأقل و17 مقاتلا من قسد.

ويقدر التحالف الدولي وجود نحو ألفي مقاتل من داعش في هذا الجيب. ويرجح أن العدد الأكبر منهم من الأجانب والعرب.