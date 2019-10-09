"قسد" تعلن تعليق عملياتها ضد داعش

علقت قوات سوريا الديموقراطية كافة عملياتها ضد تنظيم داعش، وفقا لما أفادت به مصادر في هذه القوات لمراسل الحرة في مدينة الحسكة السورية.

وجاء هذا التعليق بعد ساعات قليلة من إعلان تركيا بدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد القوات الكردية في شمالي سوريا.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين ومصدر عسكري كردي قولهم إن المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن أوقفوا عملياتهم ضد تنظيم داعش في سوريا مع بدء تركيا هجوما عسكريا في شمال شرقي البلاد.

وقال المصدر العسكري الكردي لرويترز إن "قوات سوريا الديموقراطية أوقفت العمليات ضد داعش لأنه يستحيل تنفيذ أي عملية في الوقت الذي تتعرض فيه للتهديد من قبل جيش كبير على الحدود الشمالية".

وذكر أحد المسؤولين الأميركيين الذي طلب عدم نشر اسمه أن تعليق العمليات أثر أيضا على التدريب الأميركي الخاص بقوات معنية بحفظ الاستقرار في سوريا.