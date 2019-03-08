قسد تكشف موعد استئناف هجوم الباغوز

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنها ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر السبت.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لـقسد مصطفى بالي أن ما من شخص غادر الباغوز منذ الخميس.

وكتب بالي في تغريدة على تويتر إن قسد ألقت القبض على 400 من مقاتلي داعش في الخامس من آذار/مارس خلال محاولتهم الفرار من الباغوز.

وكانت قسد التي تدعمها الولايات المتحدة قد أعلنت في الشهر الماضي شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن أكثر من 62 ألف شخص نزحوا بسبب القتال حول الباغوز التابعة لمحافظة دير الزور.