"قسد" تنسحب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا

أفاد مراسل الحرة في شمال سوريا بأن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت صباح الأحد من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم بين أنقرة وموسكو التي تم الاتفاق عليها في الثاني والعشرين من أكتوبر الحالي.

وقد انسحبت العشرات من الآليات الثقيلة من الحدود السورية التركية محملة بالعشرات من مقاتلي "قسد" إلى عمق 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية .

وقال المسؤول الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في تصريح للحرة، إن قوات من حرس الحدود التابعة لنظام الأسد ستنتشر محل قوات "قسد" المنسحبة خلال الساعات القليلة المقبلة. مضيفا أن "قسد" تسعى لإغلاق الطريق أمام القوات التركية التي تنوي اجتياح المنطقة.