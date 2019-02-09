قسد: سنهاجم جيب داعش الأخير

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم على آخر جيب تابع لتنظيم داعش في منطقة عملياتها فور إجلاء المدنيين الموجودين داخل الجيب.

ويتمركز الجيب المحاصر التابع لداعش حول باغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويعد آخر معقل للتنظيم في هذا الجزء من سوريا الذي تقاتل فيه قوات تدعمها الولايات المتحدة.

ولم يذكر مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الموعد المتوقع للانتهاء من إجلاء المدنيين الذين يشكلون في معظمهم عائلات مقاتلي داعش.

وقال بالي في وقت متأخر الجمعة "ثمة ممر آمن ويوميا يخرج المدنيون وهذا يقلل من عددهم داخل باغوز، وحتى نتأكد من خلو المدينة من المدنيين سنشن هجوما لإنهاء وجود داعش، أو تسليم أنفسهم".

وشدد بالي على أن لا خيارات أخرى أمام عناصر داعش "ونؤكد لا مفاوضات، ولا حتى نية في المفاوضات، في خصوص هذا الموضوع".