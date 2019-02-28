فيديو.. قبر جماعي لأيزيديات في الباغوز

قال قائد في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الخميس إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة عثرت على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في الباغوز.

وذكر المتحدث باسم حملة قسد في دير الزور عدنان عفرين أن المقبرة تقع في منطقة استعيدت مؤخرا في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم الإرهابي بالقرب من الحدود العراقية.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول التأكد "من أن هذه الجثث تعود لإيزيديين أسرهم التنظيم في وقت سابق"، مشيرا إلى أن عدة جثث كانت لنساء.

ونشر راديو "الفرات أف أم"، الذي يبث من مدينة منبج شمال سوريا، على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو أظهر مجموعة جثث بدت وكأنها لنساء، فيما تحدث شخص في المقطع ذاته عن قيام تنظيم داعش بإعدام هؤلاء النسوة ورميهن في حفرة.