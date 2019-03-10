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قسد: مهلة استسلام داعش انتهت

عناصر من قسد في بلدة الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الأحد أن مهلة "استسلام" مقاتلي تنظيم داعش في شرق سوريا قد انتهت.

وأكدت القوات المدعومة من واشنطن أن الهجوم ضد الجيب المحاصر سيبدأ "في أي لحظة"، بعد إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة على تويتر "مهلة استسلام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".

وأوضح بالي أن الهجوم "سيبدأ في أي لحظة".

وكانت سوريا الديموقراطية قد خففت من وتيرة هجومها في الباغوز حرصا على حياة المدنيين.

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