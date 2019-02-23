قسنطينة يقتنص تعادلا قاتلا من الإسماعيلي

اقتنص شباب قسنطينة الجزائري تعادلا قاتلا من مضيفه الإسماعيلي المصري 1-1، السبت في مباراة مؤجلة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم نتيجة استبعاد الاسماعيلي من البطولة على خلفية شغب جماهيره في مباراته أمام الإفريقي التونسي.

وكانت لجنة التظلمات في الاتحاد قد قررت مطلع الشهر الجاري، إعادة الإسماعيلي للمسابقة عقب استبعاده وإلغاء نتائجه في كانون الثاني/يناير الماضي، إثر أحداث شغب جماهيري في مباراة الإفريقي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات (ثمن النهائي).

وستكون المباراة الرابعة لـ "الدروايش" في دور المجموعات أمام الفريق ذاته في الثاني من آذار/مارس في الجزائر.

وكانت نتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية 2-1 لصالح النادي الافريقي، عندما بدأ المشجعون في الدقيقة 86 بإلقاء قوارير الماء على أرض الملعب في الوقت البدل عن ضائع الذي حدده الحكم بسبع دقائق.