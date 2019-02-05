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قصة تونسية اختارت الزواج في مكتبة

صور من عرس الشابة التونسية داخل مكتبة

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تداول تونسيون صورا لحفل زفاف شابة تونسية اختارت أن يكون داخل مكتبة.

وانتشرت قصة هذه الشابة التي تدعى سنية بن باهي بعدما استضافتها قناة "نسمة" التونسية هذا الأسبوع، حيث كشفت هذه الفتاة قصة زواجها وتفاصيل شغفها بالقراءة.

وتعود تفاصيل حفل الزفاف المثير للانتباه إلى الصيف الماضي، وفق صور نشرتها سنية بن باهي على حسابها بفيسبوك.

كما تحدثت هذه الشابة عن تفاصيل قضائها شهر عسل في العاصمة الفرنسية باريس لحضور معرض للكتب.

وظلت هذه الفتاة تنشر تدوينات على فيسبوك تكشف عشقها للقراءة، إلى جانب صور لها مع زوجها داخل مكتبات.

المصدر: أصوات مغاربية

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