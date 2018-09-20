قصة حلوى 'العاشوراء'.. بين النبي نوح وصلاح الدين واليونان!

خاص بـ"موقع الحرة" / كريم مجدي

مع حلول التاسع والعاشر من شهر محرم في كل عام هجري، يتجهز المسلمون حول العالم لتحضير حلوى "العاشوراء".

وتتشابه مكونات الطبق في جميع الدول تقريبا حتى عند غير المسلمين، إلا أن أصول الطبق تختلف حسب كل بلد.

العاشوراء التركية

يسمونها "حلوى نوح" أو أقدم حلوى على وجه الأرض، إذ يعتقد الأتراك بأن النبي نوح هو أول من اخترع حلوى المهلبية أو اسمها الحالي "عاشوراء".

وتقول الأسطورة التي يعيد البعض أصلها إلى أرمينيا، إنه عندما بدأ الغذاء ينفد في السفينة، بدأ نوح بتجميع بقايا الطعام وطهيها في إناء، وكانت النتيجة "حلوى نوح" التي اتخذت اسم عاشوراء لاحقا.

العاشوراء المصرية

مع دخول صلاح الدين الأيوبي إلى مصر، أراد أن يمحو كل ما يتعلق بإرث الدولة الفاطمية الشيعية بما في ذلك الأطعمة المرتبطة بيوم عاشوراء التي رسختها الدول خلال العقود الماضية.

يقول أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة في حديث لصحيفة الأهرام، إن عادات مثل شرب البن دون سكر، وأكل كبد الجمل، وأكل الخبز الأسود كانت منتشرة بين المصريين، فأراد صلاح الدين الأيوبي تغييرها عند دخوله إلى مصر في عام 1169م.

ويضيف كريمة أن الطباخين في مصر أُمروا بصنع طبق عاشوراء الذي لا يزال المصريون يتوارثونه حتى اليوم، بدلا من الأطعمة التي ارتبطت بالدولة الفاطمية.

العاشوراء اليونانية

لدى اليونان حلوى تسمى "كوليفا" وهي نفس مكونات العاشوراء التي يعدها المسلمون، إلا أن الكوليفا يتم إعدادها في المآتم وتوزع في المقابر على أرواح الموتى لكونها ترمز للموت والبعث.

ورغم ارتباط الكوليفا بالمسيحية الأرثوذكسية حاليا، فإن جذورها متأصلة منذ العهد الهلنستي، إذ كانت تطبخ في الأعياد الوثنية كعيد "أنثيستريا".