فتية الكهف.. القصة منذ بدايتها

يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشال أعضاء فريق أشبال لكرة القدم حوصروا في كهف في تاينلد قبل 13 يوما، حيث تنذر توقعات بسقوط أمطار غزيرة بتعقيد المهمة.

واختفى 12 فتى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما في 23 يونيو حزيران الماضي خلال رحلة لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانج الذي يقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود مع ميانمار.

وانتشر خبر معرفة مكان الفتيان في الثالث من تموز/ يوليو وهم أحياء فرحة عارمة في عموم البلاد وخارجها.

6 تموز.. وفاة غواص

وفاة غواص سابق في البحرية التايلاندية دخل الكهف لوضع اسطوانات الأوكسجين على طريق خروج محتمل، وذلك بعد أن فقد الوعي على بعد نحو 1.5 كيلومتر من مدخل الكهف.

​5 تموز.. تحذير من تعقيد المهمة

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من احتمال هطول أمطار غزيرة من السابع وحتى الـ 12 من تموز /يوليو على ما يصل إلى نحو 60 في المئة من شمال البلاد الذي يشمل إقليم تشيانج راي، والذي يوجد فيه الكهف العالق فيه الصبية.

​4 تموز.. لا جديد

لم يحرز عمال الإنقاذ في تايلاند تقدما في تحديد متى وكيف سينتشلون 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم من كهف تغمره المياه.

​3 تموز.. فرحة عارمة

العثور على الصبية متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه وتبعد نحو أربعة كيلومترات عن فتحة الكهف.

كان الصبية شاحبين وواهنين، لكنهم في العموم بصحة جيدة ولم تصبهم إلا جروح طفيفة بعدما حوصروا لتسعة أيام داخل أحد الكهوف.

​1 تموز.. لا جديد

يواصل غواصون من البحرية التايلاندية محاولاتهم للوصول لكهف غمرته المياه عبر ثلاثة كيلومترات من الممرات المظلمة المغمورة بالمياه لبلوغ موقع يعتقد رجال الإنقاذ أنه يأوي 12 صبيا مفقودا من لاعبي كرة القدم ومدربهم فرصة أفضل للنجاة.

​30 حزيران.. التشبث بالأمل

غواصو وحدة القوات الخاصة البحرية التايلاندية (سيل) يتلمسون طريقهم وسط المياه الموحلة التي تملأ متاهة ممرات كهف (تام لوانج) على مسافة 10 كيلومترات مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.

28 حزيران.. وصول قوات أميركية وبريطانية

براويت ونجسوان نائب رئيس وزراء تايلاند يعلن أن قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادي أرسلت 30 من أفرادها مجهزين بالمعدات للمساعدة في اختراق جدران الكهف، بالإضافة إلى اثنين من الغواصين البريطانيين.

​27 حزيران يونيو

تعطل عملية البحث بسبب هطول الأمطار.

26 حزيران.. قرابين للأرواح

أقارب اللاعبين الناشئين يقدمون قرابين من فواكه وحلوى ومشروبات محلاة بالسكر قرب الكهف تضرعا للأرواح التي يؤمن البعض بأنها تحمي الكهف والغابة.

ومغامرون يساعدون فرق الإنقاذ العسكرية في تفقد الكهوف.

​24 حزيران.. مهمة محفوفة بالمخاطر

داخل شبكة الكهوف 10 كيلومترات داخل الجبل، عمال الإنقاذ يضطرون للعمل في أيام هطلت فيها أمطار غزيرة غمرت الكهف.

​23 حزيران.. اختفاء

يختفي أعضاء فريق الناشئين في الكهف بإقليم تشيانج راي بالقرب من الحدود التايلاندية مع بوما (ميانمار).

كان الصبية قد ذهبوا لاستكشاف مجمع كهوف عند الحدود، فعلقوا في كهف بعد أن أغرقته مياه الأمطار.