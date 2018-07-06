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فتية الكهف.. القصة منذ بدايتها

تايلاند.. البحث عن 12 صبيا ومدربهم فقدوا في كهف

يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشال أعضاء فريق أشبال لكرة القدم حوصروا في كهف في تاينلد قبل 13 يوما، حيث تنذر توقعات بسقوط أمطار غزيرة بتعقيد المهمة.

واختفى 12 فتى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما في 23 يونيو حزيران الماضي خلال رحلة لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانج الذي يقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود مع ميانمار.

وانتشر خبر معرفة مكان الفتيان في الثالث من تموز/ يوليو وهم أحياء فرحة عارمة في عموم البلاد وخارجها.

6 تموز.. وفاة غواص

وفاة غواص سابق في البحرية التايلاندية دخل الكهف لوضع اسطوانات الأوكسجين على طريق خروج محتمل، وذلك بعد أن فقد الوعي على بعد نحو 1.5 كيلومتر من مدخل الكهف.

عمال الإنقاذ التايلنديون خلف كومة كبيرة من اسطوانات الأوكسجين
عمال الإنقاذ التايلنديون خلف كومة كبيرة من اسطوانات الأوكسجين

5 تموز.. تحذير من تعقيد المهمة

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من احتمال هطول أمطار غزيرة من السابع وحتى الـ 12 من تموز /يوليو على ما يصل إلى نحو 60 في المئة من شمال البلاد الذي يشمل إقليم تشيانج راي، والذي يوجد فيه الكهف العالق فيه الصبية.

عمال الإنقاذ يقومون بشفط المياه من داخل الكهف لتقليل منسوب المياه
عمال الإنقاذ يقومون بشفط المياه من داخل الكهف لتقليل منسوب المياه

4 تموز.. لا جديد

لم يحرز عمال الإنقاذ في تايلاند تقدما في تحديد متى وكيف سينتشلون 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم من كهف تغمره المياه.

والدة أحد الصبية تشير بفرح إلى صورة ابنها مع مدربه بعد نبأ العثور على الأطفال
والدة أحد الصبية تشير بفرح إلى صورة ابنها مع مدربه بعد نبأ العثور على الأطفال

3 تموز.. فرحة عارمة

العثور على الصبية متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه وتبعد نحو أربعة كيلومترات عن فتحة الكهف.

صورة من مقطع فيديو تظهر الصبية داخل كهف بانتظار الإنقاذ
صورة من مقطع فيديو تظهر الصبية داخل كهف بانتظار الإنقاذ

كان الصبية شاحبين وواهنين، لكنهم في العموم بصحة جيدة ولم تصبهم إلا جروح طفيفة بعدما حوصروا لتسعة أيام داخل أحد الكهوف.

فرحة غامرة بعد سماع خبر العثور على صبية الكهف أحياء بعد تسعة أيام
فرحة غامرة بعد سماع خبر العثور على صبية الكهف أحياء بعد تسعة أيام

1 تموز.. لا جديد

يواصل غواصون من البحرية التايلاندية محاولاتهم للوصول لكهف غمرته المياه عبر ثلاثة كيلومترات من الممرات المظلمة المغمورة بالمياه لبلوغ موقع يعتقد رجال الإنقاذ أنه يأوي 12 صبيا مفقودا من لاعبي كرة القدم ومدربهم فرصة أفضل للنجاة.

الأهالي ينتظرون ويتابعون أخبار عمليات إنقاذ أولادهم
الأهالي ينتظرون ويتابعون أخبار عمليات إنقاذ أولادهم

30 حزيران.. التشبث بالأمل

غواصو وحدة القوات الخاصة البحرية التايلاندية (سيل) يتلمسون طريقهم وسط المياه الموحلة التي تملأ متاهة ممرات كهف (تام لوانج) على مسافة 10 كيلومترات مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.

قوات البحرية التايلاندية تبحث داخل الكهف المغمور بالمياه عن الصبية
قوات البحرية التايلاندية تبحث داخل الكهف المغمور بالمياه عن الصبية

28 حزيران.. وصول قوات أميركية وبريطانية

براويت ونجسوان نائب رئيس وزراء تايلاند يعلن أن قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادي أرسلت 30 من أفرادها مجهزين بالمعدات للمساعدة في اختراق جدران الكهف، بالإضافة إلى اثنين من الغواصين البريطانيين.

عناصر من القوات الأمبركية تصل إلى موقع الكهف للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ
عناصر من القوات الأمبركية تصل إلى موقع الكهف للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ

27 حزيران يونيو

تعطل عملية البحث بسبب هطول الأمطار.

26 حزيران.. قرابين للأرواح

أقارب اللاعبين الناشئين يقدمون قرابين من فواكه وحلوى ومشروبات محلاة بالسكر قرب الكهف تضرعا للأرواح التي يؤمن البعض بأنها تحمي الكهف والغابة.

أقارب اللاعبين يقدمون قرابين من فواكه ومشروبات قرب الكهف تضرعا للأرواح التي يؤمن البعض بأنها تحمي الغابة
أقارب اللاعبين يقدمون قرابين من فواكه ومشروبات قرب الكهف تضرعا للأرواح التي يؤمن البعض بأنها تحمي الغابة
مسلمون يصلون من أجل إنقاذ صبية الكهف
مسلمون يصلون من أجل إنقاذ صبية الكهف

ومغامرون يساعدون فرق الإنقاذ العسكرية في تفقد الكهوف.

الطائرة الحرارية للتصوير بدون طيار استخدمت في البحث عن صبية الكهف
الطائرة الحرارية للتصوير بدون طيار استخدمت في البحث عن صبية الكهف

24 حزيران.. مهمة محفوفة بالمخاطر

داخل شبكة الكهوف 10 كيلومترات داخل الجبل، عمال الإنقاذ يضطرون للعمل في أيام هطلت فيها أمطار غزيرة غمرت الكهف.

مهمة محفوفة بالمخاطر أثناء البحث عن صبية الكهف
مهمة محفوفة بالمخاطر أثناء البحث عن صبية الكهف

23 حزيران.. اختفاء

يختفي أعضاء فريق الناشئين في الكهف بإقليم تشيانج راي بالقرب من الحدود التايلاندية مع بوما (ميانمار).

كان الصبية قد ذهبوا لاستكشاف مجمع كهوف عند الحدود، فعلقوا في كهف بعد أن أغرقته مياه الأمطار.

عسكريون تايلانديون ينيرون شبكة الكهوف
عسكريون تايلانديون ينيرون شبكة الكهوف

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