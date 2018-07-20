قصف إسرائيلي مكثف لقطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن دفاعاته الصاروخية اعترضت قذيفتين من أصل ثلاث أطلقت من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي توعد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" حركة حماس، المسيطرة على القطاع، في وقت سابق الجمعة بشن "ضربات جوية واسعة تطال أهدافا ملموسة لحماس في غزة".

وأضاف أن "حماس اختارت التمادي في الاعتداءات ولذلك تتحمل المسؤولية وتدفع الآن ثمنا باهظا".

The IDF views today's attack and the hostile activity orchestrated by Hamas throughout the last months with great severity. Hamas chose to escalate the security situation and will bear the consequences for its actions — IDF (@IDFSpokesperson) July 20, 2018

ومن جانبه دعا نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط إسرائيل وحماس إلى "الابتعاد عن حافة الهاوية" في اعقاب موجة من العنف في قطاع غزة أودت بأربعة فلسطينيين.

🔴 Everyone in #Gaza needs to step back from the brink. Not next week. Not tomorrow. Right NOW! Those who want to provoke #Palestinians and #Israelis into another war must not succeed. — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) July 20, 2018

وقال ملادينوف إنه "يجب إفشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

تحديث (18:15 تغ)

قتل أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة من الناشطين في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح في حركة حماس، الجمعة في قصف اسرائيلي مكثف على طول الحدود الشرقية لغزة، وسط توقعات بشن عملية عسكرية واسعة في القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس التي تحكم القطاع، وجاء ذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في وقت سابق الجمعة قتل خلاله مجند إسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار انطلقت مساء الجمعة في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اجتماعا طارئا في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب لمناقشة آخر التطورات الأمنية.