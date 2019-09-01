فيديو يرصد اللحظات الأولى.. قصف عنيف متبادل بين إسرائيل وحزب الله

تداول مغردون صورا لآثار قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله اللبناني، إثر إطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم شمال إسرائيل.

ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، مقطع فيديو يظهر آثارا لانفجار القذيفة التي أطلقها حزب الله تجاه منطقة أفيفيم الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد أن قذائف مضادة للدروع أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل أصابت أهدافا عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القذائف أطلقت "باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها. لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان".

كما نشر آران، مقطع فيديو آخر يظهر تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة آفيفيم الحدودية.​