قصف واشتباكات في الحديدة

تشهد مدينة الحديدة اليمنية قصفا مكثفا ينفذه الحوثيون على مواقع القوات الموالية للحكومة التي حققت تقدما محدودا جديدا في المدينة الساحلية الجمعة، حسبما أفاد مسؤولون عسكريون.

وقال المسؤولون في القوات الموالية للحكومة اليمنية إن الحوثيين المدعومين من إيران يشنون منذ ساعات هجمات "مكثفة وعنيفة" بقذائف الهاون.

وأضافوا أن الحوثيين أطلقوا كذلك صاروخا باتجاه جنوب المدينة حيث تتمركز القوات الحكومية ما أدى الى إصابة عدد من المقاتلين الحكوميين بجروح.

وتحدثت المصادر نفسها عن اشتباكات متقطعة الجمعة بين الطرفين.

ورغم القصف المكثف، حققت القوات الموالية للحكومة تقدما محدودا الجمعة في المدينة حيث تمكنت من التقدم لنحو نصف كيلومتر إضافي في شرق المدينة على طريق رئيسي محاذ لحي سكني، بعدما كانت تقدمت لكيلومترين الخميس، بحسب المصادر ذاتها.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق أنهم قطعوا طرق الإمداد التي تستخدمها القوات الموالية للحكومة من أربع مناطق. ولم يؤكد المسؤولون العسكريون الحكوميون هذا الإعلان.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء ومدينة الحديدة.

وكانت القوات الحكومية أطلقت في حزيران/يونيو الماضي بدعم من التحالف حملة عسكرية ضخمة بهدف السيطرة على ميناء مدينة الحديدة، قبل أن تعلق العملية إفساحا في المجال أمام المحادثات، ثم تعلن في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي استئنافها بعد فشل المساعي السياسية.

اشتدت المواجهات الأسبوع الماضي بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع الحوثيين.