إف بي آي: نفذنا العام الماضي 120 اعتقالا متعلقا بالإرهاب

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي لأول مرة عن أن FBI أجرى 120 اعتقالا مرتبطا بالإرهاب خلال العام الماضي فقط.

وأكد راي في مقابلة مع شبكة CBS الأميركية بث قسم منها الثلاثاء، إحباط الأجهزة الأمنية العديد من الهجمات التي كانت ستستهدف مراكز تجارية ومرافق عامة في عدة مدن وولايات بينها سان فرانسسكو بكاليفورنيا وميامي بفلوريدا وكليفلاند بأوهايو.

وأشار إلى أن الجهاز فتح في العام الماضي نحو ألف تحقيق في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب المحلي".

وأضاف راي أن "الناس كلما تذكروا أحداث الـ11 من سبتمبر، فإنهم يتذكرون نيويورك وواشنطن، لكن الإرهاب اليوم موجود في كل مكان.. في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها، ليس في المدن الكبيرة فقط".

وختم راي قائلا إن "الإرهاب اليوم يتحرك بذات سرعة الشبكات الاجتماعية".