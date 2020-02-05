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ترامب: وفرنا سبعة ملايين وظيفة
ترامب في خطاب حالة الاتحاد: نتحرك إلى الأمام ولن نعود أبدا إلى الوراء
ترامب في خطاب حالة الاتحاد: قبل ثلاث سنوات أطلقنا "العودة العظيمة لأميركا" والليلة أشاطركم النتائج المذهلة
وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس لإلقاء خطاب حالة الاتحاد
مقتطفات من كلمة ترامب في خطاب حالة الاتحاد: قبل ثلاث سنوات أطلقنا "العودة العظيمة لأميركا" والليلة أشاطركم النتائج المذهلة
فيديو
إعادة الحياة إلى مقبرة يهودية في القاهرة
05 فبراير، 2020
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إعادة الحياة إلى مقبرة يهودية في القاهرة
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