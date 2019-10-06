قضية أوكرانيا.. المبلغ الثاني يقرر الإدلاء بشهادته

قرر مبلغ ثان الكشف عن معلومات مباشرة بحوزته تتعلق بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفترضة، الضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وفق ما أفادت به شبكة "أيه بي سي" الإخبارية.

ونقلت الشبكة الأميركية عن محاميه مارك زيد قوله إن المبلغ الثاني هو مسؤول في الاستخبارات "مطلع بشكل مباشر على بعض الاتهامات التي تم تحديدها في الشكوى الأولى وتحدث إليه رئيس الرقابة الداخلية في جهاز الاستخبارات".

في السياق ذاته، أكد المحامي آندرو باكاج الذي يعمل في واشنطن، أن شركته تمثل مبلغين "عديدين" على صلة بتهمة استغلال السلطة التي تسببت بفتح تحقيق يهدف إلى عزل ترامب.

وقال باكاج، الأحد، عبر تويتر، "يمكنني التأكيد أن شركتي وفريقي يمثلون مبلّغين عديدين على صلة (بالقضية) التي تم كشفها في 12 أغسطس 2019 للمفتش العام للاستخبارات".

وفي 24 سبتمبر، فتح الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب تحقيقا للاشتباه بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف فتح تحقيق قضائي في أوكرانيا يستهدف هانتر بايدن، نجل "جو بايدن" المرشّح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وستكون نتيجة هذا التحقيق حاسمة فيما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.