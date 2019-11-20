قضية أوكرانيا.. سفير أميركي: نفذنا أوامر الرئيس

قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي الأربعاء أمام جلسة تحقيق في إطار احتمال عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه كان ينفذ تعليمات الرئيس بشأن أوكرانيا.

وقال غوردو سوندلاند الذي يرصد الجميع شهادته أمام اللجنة بشكل خاص لأنه حليف ترامب، إنه يعتقد أن الرئيس كان يضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن، مؤكدا في إفادته المعدة مسبقا "لقد نفذنا أوامر الرئيس".

وأضاف سوندلاند أن الرئيس ترامب أجبر الدبلوماسيين الأميركيين على العمل مع محاميه الخاص رودي جولياني.

وأكد ان ترامب امتنع عن عقد قمة مع رئيس أوكرانيا الجديد فولوديمير زيلينسكي، كما طلب جولياني أن تعلن كييف علنا أنها تحقق في شأن شركة غاز كان يشغل هنتر نجل جو بايدن مقعدا في مجلس إدارتها.

وأراد جولياني من زيلينسكي أن يحقق في نظرية تقول إن أوكرانيا زرعت دليلا على أجهزة كمبيوتر الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه بايدن تظهر أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة 2016.

وقال سوندلاند إن "طلبات جولياني من أوكرانيا كانت مقابل ترتيب زيارة للرئيس زيلينسكي إلى البيت الأبيض".

وأضاف سوندلاند إنه "لم يتلق إجابة واضحة أبداً" حول سبب تعليق الولايات المتحدة المساعدات الأمنية لأوكرانيا التي تقاتل الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد، لكنه "يعتقد" أن ذلك مرتبط أيضاً بالتحقيقات التي طلبها ترامب.

واضاف "لقد عارضت بشدة أي تعليق للمساعدات لأن الأوكرانيين بحاجة إلى هذه الأموال لمواجهة العدوان الروسي".

وتابع "في ظل عدم وجود أي تفسير موثوق به لتعليق المساعدات، توصلت في وقت لاحق إلى الاعتقاد بأن استئناف المساعدات الأمنية لن يحدث حتى يتم إصدار بيان علني من أوكرانيا تلتزم فيه التحقيقات في انتخابات عام 2016 وشركة بوريسما كما طلب جولياني".

وأدلى السفير الأميركي بشهادته في الأسبوع الثاني من الجلسات المتلفزة في مجلس النواب المتعلقة بعزل ترامب.

وقد تنتهي الجلسات هذا الأسبوع قبل أن تبدأ لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بصياغة مواد العزل.

ومن المتوقع أن تحول الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ دون عزل ترامب في حال تمرير قرارات العزل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.