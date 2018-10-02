قضية برانسون تصل المحكمة الدستورية التركية

أعلن محامي القس الأميركي المتحجز في تركيا أندرو برانسون أنه سيقدم عريضة أمام المحكمة الدستورية الأربعاء بالنيابة عن موكله للمطالبة بإطلاق سراحه.

جاء ذلك وفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن المحامي إسماعيل جيم هالافورت.

وبرانسون حاليا قيد الإقامة الجبرية على ذمة محاكمته بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب.



ويواجه القس، إذا أدين، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 35 عاما.



وكان الرئيس دونالد ترامب قد طالب بإطلاق سراحه. ووسط الخلاف بين واشنطن وتركيا، ضاعف ترامب في آب/أغسطس الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم التركية.