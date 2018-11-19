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مقتل خاشقجي.. عقوبات ألمانية على سعوديين

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على 18 سعوديا على خلفية مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية مطلع الشهر الماضي.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إنها بدأت إجراءات منع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بمقتل الصحافي السعودي من دخول منطقة "شينغن" التي تضم 26 دولة أوروبية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن العقوبات تشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضوا وثلاثة آخرين يشتبه في أنهم رتبوا الأمر. وأحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.

وأوضح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في تصريحات صحافية ببروكسل أن هذه العقوبات كانت موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا.

وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 17 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي، من بينهم محمد العتيبي القنصل السعودي في إسطنبول، وتجمد العقوبات أي أصول يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

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