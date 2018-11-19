مقتل خاشقجي.. عقوبات ألمانية على سعوديين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على 18 سعوديا على خلفية مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية مطلع الشهر الماضي.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إنها بدأت إجراءات منع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بمقتل الصحافي السعودي من دخول منطقة "شينغن" التي تضم 26 دولة أوروبية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن العقوبات تشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضوا وثلاثة آخرين يشتبه في أنهم رتبوا الأمر. وأحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.

FM @HeikoMaas: Still more questions than answers in #Khashoggi case. Have aligned our actions closely with those of France and UK. Germany has initiated procedures to bar 18 Saudi nationals allegedly connected to the crime from entering Schengen. pic.twitter.com/XyX63hz138 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) November 19, 2018

وأوضح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في تصريحات صحافية ببروكسل أن هذه العقوبات كانت موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا.

وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 17 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي، من بينهم محمد العتيبي القنصل السعودي في إسطنبول، وتجمد العقوبات أي أصول يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.