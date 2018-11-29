قضية ريجيني.. روما تشتبه بضباط مصريين

تستعد النيابة الإيطالية لإضافة سبعة من عناصر الاستخبارات المصرية إلى لائحة المشبته بهم في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن إضافة هؤلاء الأشخاص مرتبط بتحليل تسجيلات الهاتف التي أظهرت أن الباحث الإيطالي كان يخضع للمراقبة على الأقل حتى 25 كانون الثاني/يناير 2016.

وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو الخميس إن البرلمان سيقطع العلاقات مع نظيره المصري حتى يحدث تقدم في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأصدرت كتل برلمانية إيطالية بيانا قالت فيه إنها تدعم مبادرة فيكو.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية "أنسا" الأربعاء عن مصادر في النيابة الإيطالية قولها إن روما تستعد للتحقيق مع ضباط مصريين في الشرطة والاستخبارات على خلفية القضية من دون أن تحدد عددهم.

واختفي ريجيني (28 عاما) في القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير عام 2016، ثم عثر لاحقا على جثته وعليها آثار تعذيب.