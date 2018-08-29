قضية سراج وهاج.. إسقاط التهم عن ثلاثة أشخاص

أسقط قاض أميركي في ولاية نيو ميكسيكو التهم عن ثلاثة مشتبه بهم في قضية "احتجاز أطفال" في مبنى بمنطقة نائية في الولاية.

واتهم الادعاء خمسة أشخاص هم سراج وهاج وزوجته جاني ليفل، وشقيقتيه حجرة وهاج وسبحانه وهاج وزوجها لوكاس مورتون باختطاف أطفال ومحاولة تدريبهم على إطلاق النار في المدارس.

وأسقط القاضي إيمليو تشافيز التهم عن حجرة وهاج وسبحانه وهاج ولوكاس مورتون، مشيرا إلى أن الادعاء لم يلتزم بطلب جلسة لتقديم الأدلة خلال 10 أيام من تاريخ ارتكاب الواقعة كما تنص قوانين الولاية.

وبقيت التهم الموجهة للمشتبه به الأول سراج وهاج وزوجته كما هي.

وكانت السلطات قد عثرت على رفات طفل سراج وهاج في المبنى الذي داهمته في ولاية نيوميكسيكو بعد أن أبلغت والدته عن اختفائه، كما عثرت على 11 طفلا آخرين.

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