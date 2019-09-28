قضية عزل ترامب.. المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا يقدم استقالته

قالت وسائل إعلام في الولايات المتحدة إن المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر قدم استقالته من منصبه الجمعة إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن فولكر أبلغ وزير الخارجية مايك بومبو الجمعة برغبته في ترك منصبه، لكنه لم يتحدث علنا بشأن مبررات هذا القرار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر "مطلع" إنه عبر عن مخاوفه من عدم قدرته على ممارسة مهامه في ضوء التطورات الأخيرة.

وتعتبر تلك أول استقالة منذ اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني فلودومير زلينيكسي للإساءة إلى منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، من خلال طلبه التحقيق مع نجله هانتر.

في غضون ذلك، ذكرت شبكة سي أن أن الإخبارية الجمعة نقلا عن مقابلة مع آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع القادم في إطار التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وطبقا للشبكة قال شيف: "سوف نتحرك بأسرع ما يمكن... لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا وأيهم سيتطلب الأمر إجبارهم على ذلك".

وقد أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب للاشتباه في انتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديموقراطي.

في المقابل، أكد ترامب أنه "لم يمارس أي ضغط" على أوكرانيا، بعد نشر البيت الأبيض ملخص مكالمة هاتفية لترامب مع زلينيكسي، يظهر أنه طلب من كييف التحقيق في شأن نجل بايدن.