قضية فاطمة.. نواب كويتيون يردون على وزيرة مصرية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبدالكريم الكندري إن واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية لا علاقة لها بالكرامة وإنما بالقضاء، وذلك في رده على تصريحات وزيرة مصرية في هذا الشأن.

وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم قالت خلال جلسة بمجلس النواب المصري إن "كرامة المصري، والمرأة المصرية خط أحمر، لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي".

وجاءت تصريحات الوزيرة المصرية بعدما تداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لمواطنة مصرية مقيمة في الكويت تدعى فاطمة عزيز، تبكي أثناء شرح تفاصيل واقعة الاعتداء عليها وعلى طفليها.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن النائب الكويتي قوله إن "كل من على أرض الكويت هم خط أحمر والأمر لايتعلق بالكرامة فقضية ادعاء الوافدة المصرية محلها القضاء كحال أي قضية أخرى".

من ناحية أخرى، علقت النائبة الكويتية صفاء الهاشم على تصريح الوزيرة المصرية قائلة "لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز والخشية من العبث بناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم، حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية".

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيها إنها كلفت القنصلية المصرية بالكويت بالتواصل مع صاحبة الفيديو التي استقبلتها القنصلية هي وزوجها لتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمين.