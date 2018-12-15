قضية هواوي.. الحكم للقانون أم للسياسة؟

وعدت الولايات المتحدة وكندا الجمعة بـ "احترام دولة القانون" في قضية هواوي التي تسببت باندلاع أزمة دبلوماسية مع الصين.

ولم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "التدخل" في هذا الملف القضائي لتسهيل المفاوضات التجارية مع بكين.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي في واشنطن مع نظيرها الأميركي مايك بومبيو "اتفقنا جميعا على أن الأمر الأهم الذي يجب القيام به هو احترام دولة القانون" وأن "تبقى الإجراءات القضائية الجارية في كندا بعيدة عن السياسة".

وتعبر السلطات الصينية بشكل مستمر عن غضبها منذ توقيف المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو في كندا في الأول من كانون الأول/ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة.

وأفرج عن مينغ الثلاثاء بكفالة في انتظار إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة التي قد تستغرق بضعة أشهر.

وتشتبه واشنطن بتواطؤ مينغ في نشاطات للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهي تواجه في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثين عاما.

فيما أوقفت الصين هذا الأسبوع كنديين اثنين يشتبه رسميا بقيامهما بـ "أنشطة مهددة" للأمن القومي وهما مايكل كوفريغ، دبلوماسي سابق يعمل حاليا لدى "مجموعة الأزمات الدولية" ومايكل سبافور المقيم في إقليم لياونينغ في شمال شرق الصين والذي يعمل في تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية.