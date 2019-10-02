قضية وليد.. القاهرة تطلق سراح الطالب السوداني

أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، في بيان الأربعاء، أن السلطات المصرية أطلقت سراح طالب سوداني كانت قد أوقفته أواخر سبتمبر خلال تظاهرات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم استدعت الأحد الماضي السفير المصري لديها احتجاجا على توقيف الطالب وليد عبد الرحمن حسن سليمان لمشاركته في تظاهرات في مصر.

وتظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

وجاء في بيان السفارة السودانية "تكللت المساعي التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية والسفارة في القاهرة خلال الأيام الماضية واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية بإطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان".

وتابع البيان الذي وزعته السفارة على الصحافيين أن الطالب "بصحة جيدة وسيغادر الى السودان مساء" الأربعاء.