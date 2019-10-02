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الشرق الأوسط

قضية وليد.. القاهرة تطلق سراح الطالب السوداني

وليد عبد الرحمن الشاب السوداني المعتقل لدى مصر

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أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، في بيان الأربعاء، أن السلطات المصرية أطلقت سراح طالب سوداني كانت قد أوقفته أواخر سبتمبر خلال تظاهرات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم استدعت الأحد الماضي السفير المصري لديها احتجاجا على توقيف الطالب وليد عبد الرحمن حسن سليمان لمشاركته في تظاهرات في مصر.

/**/ /**/ /**/ السفارة المصرية في الخرطوم - صورة أرشيفية
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وتظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

/**/ /**/ /**/ وليد عبد الرحمن الشاب السوداني المعتقل لدى مصر
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وجاء في بيان السفارة السودانية "تكللت المساعي التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية والسفارة في القاهرة خلال الأيام الماضية واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية بإطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان".

وتابع البيان الذي وزعته السفارة على الصحافيين أن الطالب "بصحة جيدة وسيغادر الى السودان مساء" الأربعاء.

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