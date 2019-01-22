قطر إلى ربع النهائي على حساب العراق

تابع منتخب قطر زحفه وبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه الصعب على العراق 1-صفر الثلاثاء في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 لكرة القدم على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وسجل المدافع بسام الراوي، نجل اللاعب الدولي العراقي السابق هشام علي، هدف الفوز من ضربة حرة (62)، لتضرب قطر موعدا في ربع النهائي مع كوريا الجنوبية الفائزة على البحرين 2-1 بعد التمديد، وتكرر مشوارها الذي حققته في 2000 و2011

وهذه أول مرة يفشل العراق في بلوغ ربع النهائي على الأقل منذ نسخة 1992، علما بانه حل رابعا في النسخة الاخيرة في أستراليا 2015