قطر.. الأمطار مستمرة بعد يوم من الفيضانات

تستمر الأحوال الجوية السيئة في قطر الأحد مع استمرار هطول الأمطار الغزيزة المصحوبة برياح قوية في عدة مناطق وسط دعوات للحذر وتحذيرات من خطورة البقاء في الخارج.

وأعلن حساب "أرصاد قطر" على تويتر أن عددا من مناطق البلاد تشهد أمطارا رعدية مصحوبة برياح قوية، مضيفا أنه "يرجى توخي الحيطة والحذر وتجنب البقاء في الخارج أثناء العواصف الرعدية وتجنب الأنشطة البحرية".

❗ يشهد عدد من مناطق البلاد أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية السرعة تؤدي إلى إثارة وتدني مدى الرؤية، يرجى توخي الحيطة والحذر وتجنب البقاء في الخارج أثناء العواصف الرعدية وتجنب الأنشطة البحرية. #قطر pic.twitter.com/RXG1tfVjLK — أرصاد قطر (@Qatar_Weather) October 21, 2018

وأوضحت أرضاد قطر أنه تم "رصد استمرار لخلايا رعدية على كل من راس لفان والخور والعطورية والجميلية و داخل البحر بالقرب من أم باب".

وضربت فيضانات جارفة قطر السبت إثر تساقط أمطار غزيرة يعادل منسوبها نسبة الأمطار التي تسجل في البلاد خلال عام كامل تقريبا.

وأعاقت الفيضانات المفاجئة حركة المرور في الشوارع، واضطربت حركة النقل الجوّي فيما تسربت المياه إلى بعض المنازل وأجبرت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية على إغلاق أبوابها.

وبلغت تقديرات الأمطار التي هطلت نحو 61 ميليمتر. وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات وقد غمرتها المياه بشكل شبه كامل.