قطر تبدأ تطبيق إلغاء إذن المغادرة للمقيمين

أعلنت الحكومة القطرية دخول قرار إلغاء تأشيرات الخروج للعمال الأجانب حيز التنفيذ الأحد ما يسمح لهم بمغادرة البلاد من دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهة التي توظفهم.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة باللغة الإنكليزية على موقع تويتر إن "القانون رقم 13 لعام 2018 (...) الذي ينظم الدخول والخروج وإقامة الأجانب يتم تطبيقه بدءا من اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018".

Law No. 13 of 2018, which amended certain provisions of the Law No. 21 of 2015 regulating the entry, exit and residency of expatriates is being implemented starting today, Sunday 28 October 2018. #MoIQatar — Ministry of Interior (@MOI_QatarEn) October 28, 2018

وكانت قطر قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي إلغاء القانون.

وبموجب القانون الجديد، فإن خمسة في المئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب عليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.

وقالت وزارة الداخلية إن من لا يسمح لهم بمغادرة قطر "لأي سبب" يمكنهم تقديم شكوى إلى لجنة المظالم للمغتربين التي "ستتخذ قرارا خلال ثلاثة أيام عمل".

ويعد إلغاء تصريح الخروج أكبر إعلان تم تقديمه حتى الآن منذ أن وافقت قطر في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي على الدخول في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية للإشراف على "نظام الكفالة" المعمول به في قطر ودول خليجية أخرى.

وهناك نحو مليوني عامل أجنبي في قطر يعمل كثير منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022 في كرة القدم.

ودعت جهات حقوقية باستمرار إلى إلغاء تأشيرة الخروج التي تعد حجر الزاوية في نظام الكفالة.