قطر تستضيف مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين أن قطر ستستضيف كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيدا لاستضافتها أول مونديال في الشرق الاوسط عام 2022.

وأشار الاتحاد الدولي بعد اجتماع مجلسه في باريس "بعد الموافقة على تجديد بطولة كأس العالم للأندية مع 24 فريقا، والتي ستقام نسختها التجريبية في 2021، قرر مجلس فيفا منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين في 2019 و2020 بالنظام الحالي".

وأضاف البيان "ستكون النسخ المقبلة بمشاركة سبعة أندية بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، وأكثر من ذلك لأن توقيتها عادة نحو مطلع كانون الأول/ديسمبر يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس العالم، ما يسمح للاختبار بظل ظروف مناخية مماثلة".

وكان مجلس فيفا قرر في آذار/مارس الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

ووصف السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي القرار بأنه "خطوة مهمة لكرة القدم العالمية" ولا يتوقع أي مشاكل في المضي قدما".

لكن رابطة الأندية الأوروبية أكدت أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021.

وأكدت الرابطة التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو "رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية".

وستقام نسخة تجريبية بين 17 حزيران/يونيو و4 تموز/يوليو 2021، تجمع بين 8 أندية أوروبية في وقت أراد الاتحاد الاوروبي ويفا رفع العدد إلى 12 و6 أندية من أميركا الجنوبية.