قطر تعلن انسحابها من 'أوبك'

أعلنت قطر الاثنين أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2019، بحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي.

وقال الكعبي في مؤتمر صحافي بالدوحة إنه تم ابلاغ المنظمة الاثنين بالقرار.

وأوضح الوزير القطري أن القرار يعكس "رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال".

وقطر عضو في منظمة أوبك منذ عام 1961.

ويأتي الإعلان قبيل اجتماع أوبك ودول مصدرة للنفط من بينها روسيا نهاية الأسبوع الجاري لبحث خفض إنتاج النفط.

وقال الكعبي إن قرار الانسحاب لم يكن سهلا إذ أن قطر عضو في أوبك منذ 57 عاما، لكن تأثير البلاد على قرارات إنتاج المنظمة محدود.

وشدد الكعبي على أن قطر ستواصل الالتزام بجميع تعهداتها بشأنها شأن أي دولة أخرى من منتجي النفط خارج أوبك.

وفي تموز/يوليو 2017، أعلنت قطر عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30 بالمئة من 77 إلى 100 مليون طن سنويا في خضم أزمة مع جيرانها الخليجيين.

وكانت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017، بعدما اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في الشرق الاوسط، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وتعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 ألفا و600 كيلومتر مربع المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الأرباح التي حصلتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم.