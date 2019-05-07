قطر تخصص 480 مليون دولار للفلسطينيين

أعلنت قطر الثلاثاء تخصيص 480 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية لدعم قطاعي الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية العاجلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية "خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية".

كما أعلنت الدوحة عن تخصيص 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة وخدمات الكهرباء.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأميركية منذ بداية عام 2018، إضافة إلى الخلاف مع إسرائيل.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية بعد رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها بعد قرارها خصم خمسة في المئة منها قائلة إن السلطة تدفعها لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها وكذلك أسر الذين قتلوا خلال المواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ودفعت السلطة الفلسطينية على مدى الثلاثة أشهر الماضية ما يقارب من نصف راتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري.

من جهة أخرى اقتطعت إسرائيل من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ما حال دون تمكن الأخيرة من تسديد رواتب موظفيها.