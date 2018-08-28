قطر تعلن توسيع قاعدة العديد الأميركية

أعلن نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي أن بلاده ستوسع قاعدة "العديد" الجوية الأميركية.

وقال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية إن توسيع القاعدة سيساعد على "استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة بالقوات الجوية مثل رافال وإف-15 وتايفون وطائرات أخرى".

وأضاف المالكي أنه سيتم أيضا توسيع قاعدة الدوحة الجوية.

وكانت قطر قد أعلنت الشهر الماضي أنها تبحث مع الولايات المتحدة تحويل قاعدة "العديد" إلى قاعدة دائمة.

ويقيم في تلك القاعدة حوالي 10 آلاف جندي أميركي، وتنطلق منها الطائرات التي تقوم بتوجيه ضربات إلى تنظيم داعش وتنظيمات متشددة أخرى في دول منطقة الشرق الأوسط.